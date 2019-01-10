Сибирские ученые нашли способ решить проблему нехватки воды в Крыму

Новосибирск, 10 января. Научные сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН полагают, что решить проблему дефицита чистой питьевой воды на юге Крыма поможет использование подземных вод.

Сибирские геофизики проводят системный анализ, итоги которого помогут решить проблемы водоснабжения Севастопольской городской агломерации.

Как отметил заведующий лабораторией института Дмитрий Новиков, в совершенстве по окончании исследований можно будет сформировать методы по работе действующих водозаборов и обоснованию проекционных объектов для постановки геологоразведочных работ на подземные воды.

Эксперты обращают внимание на то, что инфраструктуре российского полуострова необходима масштабная реконструкции и долгосрочное развитие, поскольку многие из работающих на сегодняшний день водозаборов функционируют на 50%.

При этом, продолжают исследователи, действующие водохранилища не так эффективно справляются со снабжением людей чистой водой. По словам экспертов, проблема особенно ощущается в Севастополе и его агломерации, где в скором будущем ресурсов Чернореченского водохранилища может оказаться недостаточно.

«Экономичный и экологичный способ — использовать подземные воды, которыми богато южное и западное побережье Крыма, где расположена область питания основных водоносных горизонтов», — следует из сообщения исследователей.

Сибирские ученые уверены, что оценке состояния питьевых подземных вод Крыма не уделялось никакого внимания свыше 40 лет. По итогам начальных проб и тестов экологическая ситуация с подземными водами отличается в худшую, чем ожидалось, сторону, особенно вдоль автотрасс, где воды обычно сильно загрязнены.

В настоящее время специалисты скрупулезно оценивают состояние природных родников и подземных вод.