Опытный, решительный, активный: как прошли первые 100 дней Александра Беглова в Петербурге

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук и кандидат исторических наук Наталья Еремина прокомментировала для Федерального агентства новостей результаты первых 100 дней работы врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

100 дней — это срок, необходимый для ознакомления с делами, формирования команды и определения стратегии развития, будущих действий городской власти, — но именно в общих чертах. Это также важный психологический срок, в течение которого население знакомится с новым главой города, высказывает запросы и даже успевает привыкнуть к новшествам, оценить их и высказать свое мнение.

В данном случае это чрезвычайно важно для будущего общественно-политического развития Петербурга, ведь узнавание означает восприятие, а затем и принятие. Кроме того, удовлетворяется потребность жителей города в новизне, так как многие уже выражали усталость от рутинной деятельности предыдущего губернатора.

За 100 дней мы уже наблюдаем позитивные процессы. Так, например, можно говорить о том, что новый глава города Александр Беглов стремится найти каналы коммуникации с гражданами не через посредничество чиновников, а напрямую — например, через соцсети.

Глава города обращает внимание на мнение граждан. Поэтому неудивительно, что на встречах с чиновниками он называет конкретные цифры — пострадавших, например, от гололеда, и прочее. Умение прислушиваться к мнению граждан весьма важно. Врио губернатора лично ознакомился с мнением граждан и на конкретных объектах.

Гготовность к дальнейшему наращиванию активности видна по комментариям Александра Беглова в отношении Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2035 года. На мой взгляд, наиболее важные моменты здесь состоят в следующем. Во-первых, было сказано о необходимости решать вопрос с неосвоенными средствами города. Во-вторых, о рачительности в отношении финансирования конкретных проектов и целых сфер. В-третьих, важны заявления об ответственности чиновников.

Судя по тому, как происходит формирование команды врио губернатора, можно надеяться, что понимание чиновниками ответственности за свои деяния постепенно станет центральным элементом в управлении отдельными районами и городом в целом. В этом же контексте стоит вспомнить и поправки к Генплану. Очень важными здесь являются высказанные Бегловым позиции по поводу метро, социальной и дорожной инфраструктуры.

Также стоит отметить слова Беглова о развитии взаимодействия региональных и федеральных властей, что является ключевым компонентом в российском федерализме.

Нельзя также не отметить, что Беглов высказывает готовность к диалогу с оппозицией. Значит, есть понимание того, что дискуссия и диалог — лучшие инструменты привлечения общества в целом к взаимодействию и стабилизации общественного и политического развития при одновременной активизации гражданского общества. Это необходимо, тем более если мы говорим о таком городе, как Петербург.

Такое отношение позволяет предположить, что и в дальнейшем сохранится активный стиль взаимодействия нового главы города с представителями различных общественных слоев города. Да и в целом стиль управления Беглова выгодно отличается личной активностью. В итоге хотелось бы добиться, чтобы все горожане стали единой командой, и доверие здесь необходимо. Беглову удалось уже многого добиться на этом пути.

Если говорить о первостепенных мерах, то, на мой взгляд, если действительно удастся сдвинуть с мертвой точки вопрос со строительством метро, это позволит разом решить многие проблемные вопросы в развитии города.

Метро — ключ, который позволяет открыть многие двери. Во-первых, появление новых станций метро — это самый быстрый и корректный механизм развития так называемых спальных районов, повышения деловой активности, появления новых культурных объектов, повышения мобильности жителей города в целом, их активности и уровня комфорта, в конце концов. Более того, можно сказать, что чем больше станций метро — тем больше счастливых горожан. Так что решение вопроса с развитием метро чрезвычайно важно.

С учетом биографии Александр Беглова, его управленческого и политического опыта, вполне можно полагать, что решение сложных вопросов ему под силу.