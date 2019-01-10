В Японии отказались комментировать вызов своего посла в МИД РФ

Токио, 10 января. В японском внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать вызов своего посла в российский МИД.

Об этом РИА Новости сообщил неназваный представитель министерства иностранных дел Японии, заявив, что «с точки зрения необходимости ведения переговоров по мирному договору в спокойной обстановке», ведомство воздержится от ответа.

«Посол Тоехиса Кодзуки полностью объяснил заместителю министра иностранных дел России Игорю Моргулову позицию нашей страны, но мы воздерживаемся от высказываний по поводу подробностей этой беседы», — добавил представитель МИД Японии.

Напомним, что накануне во время беседы с послом Японии в российском МИД обратили внимание на последние заявления Токио по проблематике мирного договора с Российской Федерацией.