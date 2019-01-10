Комплексы С-300 «Фаворит» отразили атаку условного противника в Иркутской области

Иркутск, 10 января. Российские военные провели учения в Иркутской области, во время которых комплексы С-300 «Фаворит» отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Так, расчеты ЗРК С-300 обнаружили воздушные цели «противника». Они двигались по направлению к населенному пункту. Цели были захвачены и сопровождены средствами воздушного нападения, после этого они были поражены электронными пусками на подходе в границу зоны поражения «Фаворитов».

Отметим, что всего в учениях были задействованы 40 единиц техники ракетного полка, а также 150 военнослужащих.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись отражения массированного удара перехватчиков МиГ-31БМ при помощи зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит».