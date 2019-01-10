Пентагон признал неготовность к войне с Россией и Китаем

Вашингтон, 10 января. В американском военном ведомстве признали, что Соединенные Штаты не готовы к потенциальной войне с Россией и Китаем.

По данным издания The Washington Free Beacon, именно такой общий вывод можно составить, ознакомившись с подготовленным специалистами Пентагона специальным докладом.

Оказалось, что система военной логистики США, предназначенная для переброски на длинные дистанции личного состава и военной техники, в значительной степени устарела и не готова к военным конфликтам с потенциальными противниками.

«Без по-настоящему устойчивой и способной выдерживать удары системы логистики способности США к сдерживанию будут снижены, а возможности американских военных действовать на глобальном уровне — поставлены под угрозу», — констатируют военные специалисты Пентагона.

Кроме прочего, отмечают в оборонном ведомстве Соединенных Штатов, американская система военной логистика деградировала настолько, что эксперты вынуждены признать, что потенциальный враг может нанести ей непоправимый ущерб впервые со времен холодной войны, пишет «Газета.ru».

«Логистика страдала от нехватки финансирования по сравнению с другими приоритетными направлениями деятельности Минобороны. В то же время способность стратегических соперников ставить под угрозу систему логистики возросла», — также отмечается в докладе.

Будущие войны быстро видоизменяются, поэтому Пентагону нужно научиться «быстро адаптироваться к конфликтным ситуациям, менее благоприятным для США, чем это было ранее», цитирует документ «Царьград».