«Это государство было к нам враждебное изначально»: политолог призвал к более жесткой политике в отношении Украины

Москва, 10 января. Политолог Михаил Синельников-Оришак заявил, что Киев был враждебен России изначально, и призвал к более жесткой политике в отношении Украины. С заявлением эксперт выступил в эфире телеканала «Россия-1».

Политолог заявил, что томос об автокефалии, который Константинопольский патриарх Варфоломей передал так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), не стал для него неожиданностью.

«Потому, что не было никакого сомнения, что это произойдет. Еще в 1991 году Кравчук сказал в Раде: «Независимому государству – независимую Церковь», — отметил Синельников-Оришак.

Эксперт напомнил, что о «независимой Церкви» просил бывший глава Украины Леонид Кучма, об этом же говорил экс-президент страны Виктор Ющенко.

По мнению политолога, главная составляющая «религии Украины» заключается в том, «чтобы быть не с Россией», быть самостоятельными «правильно это или неправильно». Синельников-Оришак сравнил позицию украинского руководства с поведением человека, который не хочет слышать о науке и фактах и говорит что «Бог посылает гром и молнии».

По его мнению, политика России в отношении Украины должна быть более жесткой.

«Это государство было к нам враждебное изначально. Оно должно обязательно остаться, в других границах. Оно должно самостоятельно скукожиться. И вот на это все должно работать», — сообщил политолог.

В январе 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. В документе говорится, что «все ключевые вопросы» ПЦУ должна решать через Константинопольский патриархат. Томос также запрещает организации создавать приходы за пределами страны.