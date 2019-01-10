Зюганов назвал место похорон Лукьянова

Москва, 10 января. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что последнего главу Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище.

«Человек прожил удивительную жизнь. 88 лет. Давайте поклонимся, поблагодарим. Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями», — заявил Зюганов.

Он подчеркнул, что Анатолий Лукьянов был не только политиком, а также талантливым ученым, человеком, который прошел «огромную жизненную школу», сообщает «Царьград».

Отметим, что депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что родственники Лукьянова просят похоронить его на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что Лукьянов был последним председателем Верховного Совета СССР. Он принимал участие в разработке Конституции СССР 1977 года. Кроме того, он является автором более 350 научных публикаций, сообщает KP.RU.