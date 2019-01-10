Опубликован рейтинг городов мира, лучше всего подходящих для здорового отдыха
Москва, 10 января. Туристическое агентство TravelSupermarket опубликовало рейтинг городов мира, лучше всего подходящих для здорового отдыха. На первом месте рейтинга оказался Париж, на втором месте расположился таиландский курорт Чианг Май, на третьем – Барселона.
При формировании топа исследователи учитывали количество в городах зеленых зон, залов для занятий спортом и физкультурой, магазинов здоровой пищи и ресторанов для вегетарианцев.
«Туристические направления должны учитывать потребности туристов и заботиться о здоровом образе жизни путешественников», — цитирует телеканал 360 обозревателя TravelSupermarket Эмму Култхерст.
Также в топ-10 городов, лучше всего подходящих для здорового отдыха, вошли Паттайя, Ванкувер, Майями, Сан-Франциско, Лиссабон, индонезийский Денпасар и Буэнос-Айрес, сообщает «Газета.ru».