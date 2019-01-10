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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил 5-километровый столб пепла

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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил 5-километровый столб пепла

Петропавловск-Камчатский, 10 января. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до пяти километров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

«Утром 10 января 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5 тыс. м.», — цитирует ведомство ТАСС.

Шлейф пепла распространился в западном направлении, на его пути отсутствуют населенные пункты. В районе вулкана также не проходят международные трассы полетов воздушных судов и не зарегистрировано туристических групп.

Ранее сообщалось о высокой активности на Шивелуче. По склонам вулкана сходят раскаленные лавины, вулканологи фиксируют ежедневный пепловый выброс на высотку порядка семи километров.

Автор: Виктор Мальцев
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