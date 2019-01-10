В Роспотребнадзоре рассказали о низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ в праздники

Москва, 10 января. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ в России во время новогодних каникул.

Официальный пресс-релиз на тему опубликован на сайте ведомства, в котором отмечается, что в период с 31 декабря по 6 января небольшое превышение эпидемических порогов зарегистрировано в двух регионах.

«Превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ и гриппом по центру региона без превышения эпидпорога по субъекту Российской Федерации не зафиксировано», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При этом, как также уточнили в ведомстве, среди лиц старше 15 лет недельные пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в одном регионе, а среди детей до двух лет превышения не зафиксированы.

Как напоминает «Газета.ru», в России в эпидемическом сезоне 2018–19 против гриппа привились около 71 миллионов человек, или почти половина от численности населения в стране.