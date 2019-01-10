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Временный глава Пентагона нецензурно говорил об F-35

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Временный глава Пентагона нецензурно говорил об F-35

Вашингтон, 10 января. Возглавивший Пентагон Патрик Шэнахэн нецензурно отзывался о программе корпорации Lockheed Martin по производству истребителя пятого поколения F-35 на высокопоставленных встречах. Об этом со ссылкой источники в Минобороны США сообщает Politico.

По данным издания, занимая пост замминистра обороны США, Шэнахэн называл проект ошибкой и сомневался в способности корпорации Lockheed Martin осуществить программу по созданию F-35. Саму программу создания истребителя пятого поколения чиновник считал несостоятельной. Кроме того Патрик Шэнахэн негативно высказывался о главе Lockheed Martin Мэрилине Хьюсоне.

Источник Politico также отметил, что цена и прогнозы по проекту F-35 слишком дорогие и министерство не сможет их обеспечить.

Автор: Виктор Мальцев
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