Временный глава Пентагона нецензурно говорил об F-35

Вашингтон, 10 января. Возглавивший Пентагон Патрик Шэнахэн нецензурно отзывался о программе корпорации Lockheed Martin по производству истребителя пятого поколения F-35 на высокопоставленных встречах. Об этом со ссылкой источники в Минобороны США сообщает Politico.

По данным издания, занимая пост замминистра обороны США, Шэнахэн называл проект ошибкой и сомневался в способности корпорации Lockheed Martin осуществить программу по созданию F-35. Саму программу создания истребителя пятого поколения чиновник считал несостоятельной. Кроме того Патрик Шэнахэн негативно высказывался о главе Lockheed Martin Мэрилине Хьюсоне.

Источник Politico также отметил, что цена и прогнозы по проекту F-35 слишком дорогие и министерство не сможет их обеспечить.