В работе Google в нескольких странах мира произошел сбой

Москва, 10 января. Сервис Downdetector зафиксировал сбои в работе поисковой системы Google в нескольких странах мира.

Проблемы с доступом к поисковику наблюдаются с 18:37 по времени Восточного побережья США, говорится в сообщении сервиса.

Наибольшие проблемы возникли у американских пользователей. Кроме того, Google периодически недоступен в Бразилии, Великобритании, Испании, Перу, Индии, Турции, Японии, Австралии и России.

Напомним, в июле компанию Google оштрафовали в Европе за нарушение антимонопольного законодательства из-за использование «конкурентных практик», которые поисковый гигант использовал для продвижения операционной системы Android. Сумма штраф составила рекордные 4,3 млрд евро.