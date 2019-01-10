Победу на выборах президента в ДРК одержал Феликс Тшисекеди

Киншаса, 10 января. Победу на президентских выборах в Демократической республике Конго одержал кандидат от партии «Союз за демократию и социальный прогресс» Феликс Тшисекеди. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК ДРК.

Президентские выборы в ДРК должны были состояться 23 декабря 2018 года, но за три дня до голосования их перенесли на 30 декабря. Как сообщается, причиной переноса даты стали проблемы с доставкой бюллетеней для голосования и протоколов. Подсчет голосов продолжался более десяти дней.