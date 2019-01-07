Охота за черным золотом: эксперт объяснил, зачем США вмешиваются в дела Мадагаскара и Венесуэлы

Соединенные Штаты пытаются вмешиваться во внутренние дела Мадагаскара и Венесуэлы, активно используют информационные вбросы и «сетевых троллей», а также, возможно, готовятся к силовому сценарию вмешательства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Прицел на Мадагаскар

После президентских выборов, которые состоялись на Мадагаскаре осенью 2018 года, в стране начались массовые протесты. Ранее ФАН уже сообщало, что после победы кандидата от оппозиции Андри Раджоэлины бывший глава государства Марк Равалуманана заявил, что выборы прошли нечестно. Он стал призывать жителей страны к беспорядкам и акциям протеста.

При этом еще до выборов представители Соединенных Штатов и стран Европейского союза посещали посольство в Антананариву. Более того, Равалуманана приезжал в дипломатическое ведомство даже в нерабочее время.

Еще как минимум два кандидата были связаны с США — это Нарисон Стэфан и Расоловоаханги Розалина Эмма. Они распространяли среди жителей Мадагаскара идею создания американских военных баз на территории страны. Также ключевой фигурой стал бывший военный ВС США Абрахам Джеймс, который является главой некоммерческой организации «Миссия продолжается». Цель этой организации — поддержка ветеранов и отстаивание правомерности действий военнослужащих США в других регионах мира.

Военный сценарий

В то же время Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность военного вмешательства в дела другого суверенного государства — Венесуэлы. В декабре прошлого года в США предложили созвать совещание Организации американских государств (ОАГ) по вопросу легитимности нового президентского срока Николаса Мадуро. Заседание назначено на 10 января, в день вступления Мадуро в должность президента Венесуэлы.

В российском внешнеполитическом ведомстве уже предостерегли США от подобных действий. Более того, МИД РФ заявил, что с тревогой воспринимает попытки Вашингтона заручиться поддержкой некоторых государств Латинской Америки против законной власти в Венесуэле.

Агрессивная внешняя политика США

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН отметил, что у расположенных на разных континентах Венесуэлы и Мадагаскара есть важное сходство — обе страны обладают большими запасами нефти, что сделало их целями агрессивной внешней политики Вашингтона. Это охота за черным золотом.

«Несмотря на дальнейшее падение цен на нефть и развитие сланцевой отрасли в США, от полного контроля нефтяного рынка американцы все еще далеки. Несмотря на гигантские темпы сланцевой добычи и достигнутую США фактическую независимость от импорта, реальность уже не вполне соответствует оптимистичным прогнозам, которые ранее строились аналитиками. И если даже не принимать во внимание внутреннюю ситуацию, нефтяной рынок остается для Вашингтона важнейшим во многих отношениях», — напомнил Сергей Простаков.

Своеобразная политическая геоэкономика

По словам эксперта, после избрания Дональда Трампа своеобразная политическая геоэкономика стала озвучиваться гораздо откровеннее и превратилась в почти что официальный инструмент внешней политики США. Торговые войны с Китаем и ЕС, ограничения в отношении Ирана и России, — все это часть одного курса, который нацелен на обеспечение долгосрочного доминирования США.

«И если к сильным странам и блокам Вашингтон применяет преимущественно экономические инструменты давления, то в отношении более слабых государств американцы действуют, не ограничиваясь ни международным правом, ни этическими нормами. Наглядно это было продемонстрировано агрессией против Ирака и Ливии, которая имела не только геополитический, но и экономический подтекст», — добавил Простаков.

По словам аналитика, вмешательство в выборы в других странах, — которое для США регулярно осуществляет даже в отношении союзников, — не является чем-то неожиданным. Мадагаскарский случай важен для безопасности Африки, а венесуэльский — для стабильности в Латинской Америке, где с американским участием уже произошла замена лидеров нескольких важных стран на более лояльных США политиков.