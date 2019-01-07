Коррупция в Минюсте США: судья по делу Concord Management оказалась связана с Мюллером и Вайсманом

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи американского журналиста Джима Хофта под названием «Масштабный конфликт интересов — коррупция процветает! Муж судьи, которая слушает дело Мюллера против российской компании, тесно связан с Мюллером и Вайсманом!» (HUGE CONFLICT OF INTEREST – CORRUPT AS HELL! Husband of Judge Overseeing Mueller Case Against Russian Company Closely Linked to Mueller and Corrupt ‘Pitbull’ Weissmann!), опубликованной порталом The Gateway Pundit.

Судья Дабни Фридрих, ведущая нелепое дело спецпрокурора Минюста США Роберта Мюллера против компании Concord Management, почему-то полагает, что стоит выше закона. Несмотря наличие самого настоящего конфликта интересов, она продолжает работу с делом против российской компании.

Дабни Фридрих предстоит кое-что объяснить. Как оказалось, ее муж — прокурор Мэтью Фридрих — связан с ключевыми лицами в команде Мюллера. Это очередной крупный конфликт интересов, который полностью противоречит всем принципам судопроизводства и нормам права.

Так, стало известно, что муж судьи Дэбни Фридрих был другом Роберта Мюллера, когда Мюллер был главой ФБР.

here is picture of Judge Dabney Friedich's husband, crooked prosecutor Matthew Friedrich, chumming with Mueller https://t.co/oMw6BxP5bE — Stephen McIntyre (@ClimateAudit) January 7, 2019

«Вот фотография мужа судьи Дабни Фридрих, прокурора-мошенника Мэтью Фридриха, который оказался накоротке знаком с Мюллером», — написал американский журналист и аналитик Стивен Макинтайр.

Макинтайр процитировал Бикмана Крюгера, который указал на то, что Мэтью Фридрих оказался тесно связан с Мюллером через Эндрю Вайсмана по прозвищу «Питбуль», которого называют «цепным псом» спецпрокурора, ведущего дело против Concord Management и дело о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США.

Ранее — и это подтверждается доступными в Сети фотографиями — Эндрю Вайсман и Мэтт Фридрих работали, в частности, вместе по делу против фирмы Arthur Andersen, которую обвинили в препятствовании правосудию — там пустили в шредер документы, относящиеся к деятельности американской энергетической компании Enron.

Поразительно, что судья Дабни Фридрих слушает это дело — учитывая, что ее муж так тесно работал с Вайсманом, а также взаимодействовал с Мюллером, когда тот возглавлял ФБР.

Как рассказала прокурор Сидни Пауэлл, Фридрих работал с Вайсманом и участвовал в мутном деле против сенатора Теда Стивенса в 2008 году. Теперь его жена ведет липовое дело, возбужденное Мюллером против российской компании Concord Management. Разве это не существенный конфликт интересов?

Ранее появились сообщения о том, что судья отчитала адвокатов Concord Management за используемые ими формулировки, назвав их «непрофессиональными, неуместными и неэффективными». Таким образом, судью Фридрих больше интересует то, какой язык используют адвокаты, а не факты по данному делу. Теперь мы знаем, почему — конфликт интересов не позволяет ей честно оценивать ситуацию.

The Judge criticizes Defense Counsel's most recent motion to compel reply brief as "unprofessional, inappropriate, and ineffective." pic.twitter.com/bYL3TwH31v — Techno Fog (@Techno_Fog) January 7, 2019

Стало известно, кроме того, что банда Мюллера скрывала миллионы страниц несекретной информации по делу против Concord Management. Продажные представители «глубинного государства» утверждают, что это делалось «в целях национальной безопасности».

При этом адвокаты российской компании сделали из Мюллера в суде посмешище и вывели его на чистую воду.

Как мы уже отмечали ранее, в попытке связать свое расследование с Россией в феврале 2018 года команда Мюллера предъявила обвинения 13 россиянам. Это уже было подозрительно — ведь все знали, что эти люди никогда не будут привлечены к ответственности, потому что никогда не приедут в США, чтобы предстать перед судом — будь они виновны или невиновны, они не станут рисковать.

К несчастью для Мюллера, все пошло не по плану.

Адвокаты Concord Management, одной из трех российских компаний, обвиненных наряду с 13 россиянами, прибыли в суд. Команда Мюллера была застигнута врасплох, никто из них не ожидал такого поворота. Они немедленно попросили у судьи дать им больше времени, но их ходатайство было отклонено, ведь именно они первыми предъявили обвинения российской компании.

В ходе рассмотрения дела адвокаты Concord Management отметили, что одна из трех компаний на момент предъявления обвинения уже не существовала. Они подчеркнули, что это тот самый случай, когда правительство США обвиняет «бутерброд с ветчиной» (это выражение вошло в обиход после того, как в 1985 судья Сол Вахтлер заявил, что государственные прокуроры обладают такой властью, что могут заставить присяжных вынести обвинительный приговор даже бутерброду с ветчиной. — Прим. ФАН).

На следующем судебном заседании адвокаты Concord Management заявили, что обвинения команды Мюллера против 13 россиян были поддельной чепухой — люди, которых команда Мюллера пыталась связать с Concord Management, даже не существуют.

Как рассказали адвокаты компании, команда Мюллера проигнорировала более 70 запросов о предоставлении информации по данному делу. В ответ команда Мюллера лишь предложила предоставить юристам Concord Management огромное количество данных из аккаунтов «опасных троллей», которые якобы пытались повлиять на выборы в США, из соцсетей. При этом большая часть этих данных была на русском языке.

Юристы Мюллера тогда признали — для этих написанных на русском языке постов в социальных сетях у них не было даже перевода английский язык. (При этом они утверждают, что эти сообщения на русском языке как-то повлияли на американцев?)

Дело о вмешательстве России в американские выборы скоро превратилось в одно большое посмешище, когда адвокаты Concord Management поставили под вопрос правомерность обвинений Мюллера.

На слушании 15 октября адвокаты компании заявили, что все дело специального прокурора построено вокруг закона 100-летней давности, который команда Мюллера пытается использовать несвойственным этому закону образом. Затем адвокаты Concord Management обвинили команду Мюллера в фабрикации преступления — ведь не было предоставлено никаких доказательств для подкрепления позиции обвинения.

How is the Special Counsel is twisting the law to put ordinary Americans at risk?



Defense: If Americans "pretend to be someone they are not on social media and the gov't wants to, they can indict you for a [conspiracy] violation later" pic.twitter.com/d0s0lOlkkR — Techno Fog (@Techno_Fog) October 24, 2018

Адвокаты компании заявили, что команда Мюллера пытается получить возможность контролировать все, что пишут люди в Интернете, поскольку по логике спецпрокурора все люди, которые сидят в Интернете анонимно, тоже попадают под часть 371 раздела 18 Свода законов США.

В ноябре суд отклонил ходатайство Concord Management, которая требовала прекращения судопроизводства на том основании, что Мюллер сфабриковал преступление. И теперь мы знаем, почему — связи с судьей!

Рассмотрение дела продолжилось. Адвокаты Concord Management по-прежнему утверждают, что банда Мюллера сфабриковала преступление — а теперь еще и пытается создать секретные каналы для передачи данных судье без уведомления другой стороны.

Стало известно, что команда Мюллера каким-то образом получила чье-то обнаженное селфи. Адвокаты Concord Management отмечают: «Не может же тот способ, которым они получили это селфи, угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов?» Однако именно это, по-видимому, команда Мюллера утверждает в суде. По мнению адвокатов Concord Management, это является лишь оправданием — чтобы не раскрывать источник фотографии.

Адвокаты Concord Management подчеркивают — команда Мюллера представляет собой кучку «государственных бандитов».

Пример: 20 декабря по ходатайству господина Дюбелье [адвоката Concord Management] было возобновлено рассмотрение дела, которое некогда вел главный прокурор Мюллера Эндрю Вайсман.

Почти два десятилетия назад Вайсман возглавлял рабочую группу министерства юстиции по делу корпорации Enron. Ему удалось добиться обвинительного заключения в отношении бухгалтерской фирмы Arthur Andersen из-за уничтожения финансовых документов обанкротившейся энергетической фирмы. Через несколько лет члены Верховного суда США единогласно отменили приговор. В решении 2005 года говорилось, что компания Arthur Andersen, к тому моменту прекратившая свою деятельность, и ее 28 000 сотрудников не совершали преступления.

«Господин Дюбелье совершенно прав по поводу мотивов и тактики господина Мюллера, — говорит прокурор Сидни Пауэлл, чья книга «Лицензия на ложь» разоблачает многие скандалы в Минюсте США. — Его помощник Вайсман часто нарушает порядок ведения следствия и совершенно не уважает ни факты, ни закон. Он сфабрикует все, что угодно, чтобы выиграть, и для его команды единомышленников каждая разрушенная жизнь в погоне за их целью — достижение».

Кроме того, команда Мюллера крайне коррумпирована. Адвокаты Concord Management сообщили, что предоставляли суду документы, которые должны были быть конфиденциальны — но команда Мюллера каким-то образом получила к ним доступ.

Дюбелье заявил, что он представил конфиденциальные доказательства независимому советнику, но они вскоре попали в руки команды Мюллера — несомненно, удивительное совпадение.

Таким образом, команда Мюллера воровала доказательства. Затем адвокаты Concord Management подали в суд еще одну записку по делу, в которой обвинили головорезов Мюллера в сокрытии информации от адвокатов Concord.

Как сообщал ранее портал Law&Crime, адвокаты Concord Management заявили, что Мюллер незаконно скрывает «миллионы страниц несекретных материалов» от стороны защиты и пытается «нашептывать» суду в односторонних дискуссиях некие секреты. В пятницу адвокаты Concord Management особо остановились на теме секретности, начав с цитаты из английского историка и политика лорда Актона: «Все тайное приходит в упадок, даже отправление правосудия; ничто не надежно, если оно не может показать, как оно может выдержать обсуждение и гласность».

Адвокат Concord Management процитировал фильм «Зверинец».

«Доводы специального прокурора напоминают мне знаменитую фразу Оттера: «Нельзя же всю жизнь переживать за собственные ошибки! Ты полностью облажался — ты поверил нам. Постарайся увидеть в этом хорошее!» Concord Management утверждает, что не имеет представления о том, «мог ли кто-либо из следователей или помощников независимого советника или специального прокурора ненадлежащим образом передать вышеупомянутую информацию».

Банде Мюллера никогда нельзя было давать столь больших полномочий для ведения какого-либо расследования. Нужно было остановить его еще в самом начале из-за конфликта интересов. Теперь мы знаем, что судья, рассматривающая это дело, также коррумпирована и находится в ситуации с конфликтом интересов!