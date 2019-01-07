Кибервойны и юристы: кто из граждан США пытается свергнуть президента Мадагаскара. Специальное расследование ФАН

Для многих Мадагаскар — это просто остров, где живут лемуры, и вряд ли кто-то задумывался, что в декорациях тропического рая мог бы разыграться настоящий остросюжетный политический триллер с лихо закрученным детективным сюжетом. Что США делает на Мадагаскаре для свержения законно избранного президента — в расследовании Федеральное агентство новостей (ФАН).

Зачем американцам Мадагаскар

Впервые темой американского вмешательства во внутренние дела островитян журналисты ФАН заинтересовались перед Чемпионатом мира по футболу. Летом 2017 года нашим корреспондентам удалось побывать в Мадагаскаре и наладить контакты с местными гражданами, которые согласились делиться некоторыми своими наблюдениями.

Некоторое время назад нам сообщили, что на острове стали появляться подозрительные англоговорящие туристы — это нашим источникам в Антананариву, столице Мадагаскара, показалось как минимум необычным. Дело в том, что после прошедших осенью 2018 года выборов нового президента на острове стало неспокойно: один из проигравших кандидатов спровоцировал народные волнения. Но они почему-то не смущают почтенных джентльменов из США приезжать на отдых. Стоит заметить, что столица Мадагаскара, куда массово приезжают граждане США, находится в центре острова, и чтобы добраться до курортов на побережье, требуется порядка восьми часов движения по дорогам, которые проходят в горной местности и не очень предназначены для путешествий. Возможно эти «туристы» едут туда потому, что они все не просто ветераны боевых действий и действующие военные, а сотрудники на спецзадании. Очень похоже на фантастику, но как удалось нам убедиться — это политическая действительность.

Большинство считает, что Мадагаскар ­– это такая страна из популярного мультфильма про говорящих животных. При более близком ознакомлении с темой становится очевидно, что на территории острова можно найти то, что в СМИ принято называть стратегическими интересами. Через Мадагаскар издавна проходили морские торговые пути, он богат ресурсами и полезными ископаемыми, а также имеет привлекательное во всех смыслах расположение, что позволяет очень выгодно обосноваться на острове и контролировать практически все судоходство у побережья Африки, не только гражданское, но и военное.

Разумеется, многие западные страны уже давно заинтересованы в том, чтобы закрепиться в Мадагаскаре, поставить там марионеточное правительство и получать дивиденды. Мир уже не раз становился свидетелями того, как благополучные страны сталкивались американцами в пучину «демократических ценностей» с разрушенной государственностью. То же самое попытались сделать и на Мадагаскаре, вот только что-то пошло не так у западных политтехнологов и нужный США кандидат в президенты на прошедших в ноябре-декабре 2017 года выборах не победил.

Особенности национальных выборов

И если подумать, то тут нет ничего удивительного. Если бы не соседняя Африка, Мадагаскар вполне можно было бы назвать «континентом революций». Например, Дидье Рацирака, при котором Республика Мадагаскар приобрела свое современное название, успел до этого трижды побывать президентом и председателем «Верховного Революционного совета». Как ни странно, его самого не свергали и не изгоняли. Рацирака в один момент понял, что устал и улетел во Францию, где какое-то время отдыхал, но потом все равно вернулся на родину.

А пока Рацирака гостил во Франции, на его место пришел Альберт Зафи, которого потом свергли с формулировкой «конституционный государственный переворот». Место президента занял Норберт Лала Рацирахонана, на смену которому пришел уже знакомый нам Дидье Рацирарка, отдохнувший и набравшийся сил во Франции.

В свою очередь, его после президентских выборов и многомесячных протестов заменил Марк Равалуманана, которого затем сверг Андри Раджоэлина. Вопреки сложившейся традиции протестов и революций, Раджоэлина спокойно передал власть после выборов до недавнего времени действовавшему президенту Мадагаскара Эри Радзаунаримампианине. Чтобы не путать читателя сложными фамилиями, далее в тексте мы будем называть их только по именам: Марк, Андри и Эри.

Приход к власти Эри обошелся без протестов и почти без крови, если не брать во внимание взрыв, случившийся рядом с местом проведения церемонии инаугурации. Ради участия в последних выборах Эри отказался от места президента, и временно исполняющим обязанности главы государства стал Рива Ракотавао. И вот недавно, в декабре прошлого года, завершился подсчет голосов второго тура плановых президентских выборов. Второй тур был похож на первый по многим параметрам. В нем, как и в предыдущем, победил Андри. По результатам, опубликованным 27 декабря, сравнительно молодой для Мадагаскара политик опередил своего оппонента Марка примерно на 10%. Казалось бы, безоговорочная победа, вторая за эти президентские выборы, и малагасийцам осталось спокойно дождаться инаугурации, а после следовать за новым президентом.

Место встречи — посольство

Но не все проигравшие кандидаты, а их было целых 35, спокойно приняли поражение. Например, проигравший во втором туре Марк чуть ли не с начала предвыборной кампании твердил о «нечестности выборов». И это несмотря на многочисленные заявления как европейских, так и африканских организаций о незначительных нарушениях, которые были в первую очередь организационного толка. А теперь, потерпев справедливое поражение, Марк стал призывать жителей Мадагаскара к беспорядкам, а те, как это ни странно, стали следовать его призывам. И все это, разумеется, случилось не просто так.

Ранее Федеральное агентство новостей частично уже публиковало информацию о вмешательстве западных НКО и официальных представителей Соединенных Штатов Америки. Как нетрудно догадаться, Марк, который сейчас призывает людей выходить на улицы в знак непризнания результатов выборов, был связан с Соединенными Штатами Америки. И не только он.

Еще задолго до выборов представители Евросоюза, и США, в том числе сотрудники дипломатических ведомств, разными методами обеспечивали поддержку «своим» кандидатам. Тех часто видели обивающими пороги американского посольства в Антананариву. Об этом сообщали, как и наши источники, так и местные жители в социальных сетях. Данному факту можно было бы не придавать особого значения, если бы не одно «но». Американское посольство, как и любой другой оплот бюрократии, принимает по расписанию и только пять дней в месяц. Проверить это легко – достаточно заглянуть на сайт организации.

Но только не для некоторых лиц, которые так случайно оказывались кандидатами на грядущих президентских выборах. Часто ходившим в американское посольство весь месяц, а не только пять приемных дней, как раз и был Марк. И хотя на него была сделана основная ставка США, в списке кандидатов нами была обнаружена своеобразная подушка безопасности из как минимум двух, связанных с американцами кандидатов. Это Расоловоаханги Розалина Эмма (на первом фото), долгое время учившаяся в Стэнфорде, где преподавал еще один кандидат «от США» — научный сотрудник Нарисон Стэфан (на втором фото).

Именно эти кандидаты усиленно распространяли среди жителей островного государства «проамериканские» настроения, часто в своих речах упоминали про демократию и помощь США, лоббировали создание военных баз на территории страны.

Но вернемся к Марку. В декабре 2017-го года щедрые Соединенные Штаты Америки выделили 1,2 миллиона долларов на «поддержку избирательного цикла на Мадагаскаре». Случайно ли, но именно после этого представители американских же НКО начали встречаться с малагасийскими политическими функционерами и старейшинами, стали активизироваться сообщества в социальных сетях. Одновременно с этим «независимые» волонтерские организации встречаются с кандидатами, которые не только ратовали за перенос выборов на более удобное для Марка время, но и после поражения в первом туре встали на его сторону в преддверии второго.

Как итог, в марте 2018 года посол США напрямую поддержал Марка. В апреле в американское посольство прибыли депутаты Национальной ассамблеи Мадагаскара в компании депутата партии TIM и ярой оппозиционной деятельницы Ханитры Разафимананцоа. Впоследствии именно они выступили в поддержку Марка, а Ханитра еще и стала играть ключевую роль в организации продолжающихся на данный момент протестов, что Федеральному агентству новостей подтвердили наши источники в Антананариву.

«Миссия продолжается»

Чтобы подтвердить данную информацию на более глубоком уровне, мы начали проверять все открытые источники, которые могли нам позволить хоть как-то увидеть картину более полной. Но спустя несколько недель поисков первым доказательством вмешательства США в выборы президента Мадагаскара стали не документы о тайных встречал или видеозаписи, а всего одно имя, которое передал журналистам не равнодушный к происходящим событиям местный житель.

Вот тут-то мы и хотим познакомить наших читателей с тем, кто непосредственно курирует все эти процессы в интересах Соединенных Штатов Америки, и он, судя по нашим данным, далеко не единственный.

Его имя — Абрахам Джеймс, 1960 года рождения, и он военнослужащий Вооруженных сил США.

Получив имя данного мужчины, мы начали осторожно проверять все что есть о нем в открытых источниках. И первым делом открыли его страницу в социальной сети Facebook, которую он, несмотря на свою деятельность, ведет не слишком аккуратно. Например, там выложено фото автомобильной наклейки ISIS Hunting Permit («Лицензии на отстрел ИГИЛ1*»).

Фото и фото, на первый взгляд, мало ли таких наклеек в США. Но конкретно та, что опубликована на странице Джеймса, продавалась для сбора денег на предвыборную кампанию экс-губернатора штата Миссури Эрика Грейтенса. И может показаться, что Абрахам Джеймс просто поддерживал импонирующего ему кандидата, однако все не так просто.

Эрик Грейтенс — бывший офицер морского спецназа Вооруженных сил США. Как и Джеймс, он ветеран боевых действий. И даже после того, как Грейтенс ушел в отставку, чтобы заняться политикой, военную службу в широком понимании этого слова он не оставил. Он является создателем и фактическим главой некоммерческой организации «Миссия продолжается», которая занимается тем, что дает возможность ветеранам, сталкивающимся с проблемой приспособиться к жизни дома, обрести новые знания и применять их на практике. Разумеется, эти «миссии» только декларируются как безобидные. Зачастую именно под прикрытием ветеранских организаций создаются американские частные военные компании, а их члены используются спецслужбами, как агенты по всему миру.

Стоит отметить, что Эрик Грейтенс 20 апреля 2018-го года был обвинен в фальсификации компьютерных данных, связанных с «Миссия продолжается». Его сотрудники проявили себя как профессиональные программисты и долгое время обманывали собственное правительство. Попался же он на том, что взломал телефон своей любовницы и угрожал выложить ее компрометирующие фото в интернет. Мы не утверждаем, но допускаем возможность, что, как и многие сотрудники фонда, Абрахам Джеймс, которого видели в Мадагаскаре наши источники, также может быть специалистом по махинациям с данными.

Джеймс с лицензией на психологию

Однако это не единственная «сфера интересов» бывшего американского десантника. Среди фотографий в его профиле, помимо ничем не примечательных кадров из открытых источников, мы нашли много необычного. К примеру, на этой фотографии Джеймс стоит с шевроном 10-й горной дивизии.

Из имеющейся в сети информации можно смело предполагать, что фото сделано на базе США в Афганистане или Ираке. Для незнающих – это подразделение армии США специализируется на спецзадачах в африканском регионе и как утверждается на их страничке в Википедии, часто готовит плацдармы для американских вооруженных сил при подготовке крупномасштабных операций на чужой территории.

Еще более интересным представляет фото, на котором Абрахам Джеймс выступает в роли инструктора по парашютным прыжкам. Оно было сделано в день десантирования в Форте Брэгг. И именно в Форте Брэгг по странному стечению обстоятельств располагаются Основные органы Оперативного штаба психологической войны и РЭБ СВ США, Штаб и основные подразделения 95-й бригады по связям с гражданской администрацией и населением, Штаб и основные подразделения 4-го полка психологической войны СВ США.

А вот теперь еще более важный момент. Если верить фотографии, где Абрахам с сослуживцами, то по шеврону на плече его друга можно понять, что и он, и сам Абрахам Джеймс кроме «10-й горной» имеют отношение и к подразделению Командования гражданских и психологических операций армии США. Однотипная форма и схожие нашивки не дают в этом сомневаться.

Данная военная структура занимается тем, что доказывает «правильность демократических действий» американских военнослужащих в других странах. Иными словами, она выгораживают военных США, когда те «ради демократических ценностей» идут на военные преступления. В задачи Командования гражданских и психологических операций также входит создание положительного образа американцев в государствах, куда вторгается Дядя Сэм. Примечательно, что у Абрахама Джеймса на плече висит боевой шеврон, а не гражданский. Вероятно, именно этот человек и курирует членов «Миссия продолжается», которые, по нашим данным, также были переброшены в Мадагаскар под видом туристов.

«Кибервоины» тоже на месте

Но не только они готовят остров к наступлению американской демократии. Все гораздо серьезней.

Наши источники в Антананариву неоднократно сообщали нам о загадочном «белом человеке», который тоже приехал на остров под видом туриста. Его имя Мэттью Везерингтон, и у него, как ни странно, тоже оказалась крайне интересная страница на Facebook. А интересна она, прежде всего, вот этим фото, которое проливает свет на место его службы. А служит он, судя по шевронам, в 780-й бригаде военной разведки США.

Когда мы через публичные источники проверили, чем занимается данное подразделение, то буквально стразу стало понятно, откуда в сообщениях местной прессы, так много утверждений о фэйках в социальных сетях. Дело в том, что именно подразделение Мэттью входит в так называемое Кибернетическое командование армии США. Его эмблему вы можете увидеть сразу за спиной парня на общем гербе подразделения.

Расшифруем для простых людей – именно такие «специалисты» занимаются полноценными диверсиями в киберпространстве, атакуют соцсети, вбрасывают фэйки и дезинформацию. И вот один из них найден на Мадагаскаре. Причем прилетел на остров Мэттью, как и Абрахам, в начале лета, когда предвыборная компания впервые показала, что выиграть может не тот кандидат, который нужен США.

Сейчас наши специалисты по IT и помогающие нам в расследовании местные граждане проверяют связи с массовой рассылкой фэйков среди населения Мадагаскара и бойцом киберармии. Кроме того, скорее всего он такой не один. Как утверждают эксперты – для организации дезинформации таких ребят должно было приехать не меньше сотни. Размещены они, по утверждению некоторых источников, на территории посольства – для их работы нужен устойчивый интернет и большие технические мощности.

Мы спросили в социальной сети у Мэттью, для чего он приехал? Ответа пока нет. Но вдруг «чем черт не шутит» и он реально собрался на отдых в страну, где туристам зачастую просто не место. Да и господин Джеймс тоже мог просто погулять по местным джунглям.

Гражданская поддержка

А «отдыхают» эти замечательные люди в компании американского юриста Бетти-Линн Уайта, который специализируется в области общего права и судебных разбирательств. Удобное подспорье, если придется оправдывать какие-то преступные действия американских военнослужащих в Мадагаскаре или найти огрехи в выборном законодательстве. Он тоже прилетел на остров летом из Нью-Йорка – сменил спокойный и шикарный офис на довольно опасную и бедную обстановку в столице Мадагаскара. Вряд ли исключительно в туристических целях.

Ну, и, конечно, не обошлось без «общественных деятелей» из США, которых тоже очень много видели на острове. Среди них Уильям Андерсон, занимающийся разработкой баннеров и листовок, а также организацией мероприятий. По информации от американских коллег-журналистов – опытный политтехнолог. Его не раз видели в типографиях столицы Мадагаскара, и иногда он приходил с небольшим чемоданчиком к некоторым кандидатам. Выходил он уже без него. Наверное, раздавал справочные буклеты.

Он же руководит и антивоенной группой Kings Lynn StoptheWar, которая является частью мощного сообщества StoptheWar, часто делающего заявления о недопустимости насилия по отношению к оппозиционерам во время государственных переворотов. Заранее готовит почву? Вполне возможно.

Вместе с ним была замечена ведущая Алексис Аллоуэй из Triangle Associates, конторы, которая помогает правительствам сотрудничать друг с другом и с членами сообщества для решения насущных проблем, возникающих как в естественной, так и в искусственной среде.

И это, разумеется, только те участники «команды мечты» по выбору лояльного США президента, которых нам удалось пока найти. Сколько еще американцев участвуют в этом процессе, сказать трудно. Однако вряд ли на том, чтобы втащить Мадагаскар в зону влияния Вашингтона, будут экономить средства и человеческие ресурсы. Очень уж привлекателен он для американцев.

«Мы с командой неоднократно фиксировали факты вмешательства в эти выборы. На политическую ситуацию пытались влиять специалисты из Великобритании, из США. Безусловно активность проявляли граждане Франции. Чей это был заказ сказать сложно, но цели нам понятны. Вмешательство происходило на разных этапах избирательного процесса и на разных уровнях, но все же к результату, который они хотели получить, это не привело. Все это очень интересно и мы продолжаем свою миссию. Сейчас, например, мы фиксируем акции по дискредитации победившего кандидата в тех же соцсетях, как это было во время самих выборов», — рассказал нам член международной мониторинговой миссии Олег Захарияш.

Сейчас у команды расследователей ФАН на руках еще порядка шести тысяч сообщений от граждан Мадагаскара, которые находятся в процессе выявления дополнительных подтверждений изложенных в них фактах. Вся имеющаяся информация будет тщательно изучаться, особенно с учетом того, что происходит сейчас на острове Мадагаскар – откровенное вмешательство в выборы президента по всем направлениям со стороны США, а также некоторых других стран.

Мадагаскар раньше являлся французской колонией, и участие Франции в выборах президента острова можно было бы оценивать по разному, но вмешательство США во внутренние дела другой страны, является как минимум не демократичным.

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1 Организация запрещена на территории РФ.