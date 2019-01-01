Нацпроект «Здравоохранение» стартовал в России

Москва, 1 января. В России начинается реализация нацпроекта «Здравоохранение», работа в рамках которого будет вестись в восьми различных направлениях.

Нацпроект разработан Минздравом России и предусматривает восемь направлений развития здравоохранения, в том числе развитие медицинской помощи детям, совершенствование оказания помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, первичной медицинской помощи, подготовку специалистов-медиков, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма, цифровизацию здравоохранения.

Одой из целей проекта обозначено повышение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году. Вице-премьер России Татьяна Голикова в декабре заявляла, что благодаря нацпроекту смертность в стране должна снизиться на 17% за 6 лет, сообщает Газета.ru.

В Минздраве отмечают, что к реализации нацпроекта «Здравоохранение» готовы все регионы России.