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В Москве подорожала электроэнергия

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В Москве подорожала электроэнергия

Москва, 1 января. В Москве с 1 января стоимость одного киловатт-часа электроэнергии при однотарифном учете составит 5,47 рубля.

С начала года в столице тариф на электроэнергию вырастет на 1,7% с 5,38 рубля до 5,47 рубля. Такой же тариф будет действовать до 30 июля для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). С 1 июля 2019 года стоимость электроэнергии повысится еще на 4%.

Ранее в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития сообщали, что рост тарифов вызван увеличением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

Автор: Виктор Мальцев
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