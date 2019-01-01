Ставка НДС в России выросла до 20%

Москва, 1 января. В России вступил в силу закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Установленные в налоговом кодексе на уровне 0 и 10% льготные ставки НДС останутся в силе.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что повышение ставки НДС позволит определить долгосрочные источники финансирования, в том числе нацпроектов. Решение даст несырьевые источники, размер которых не будет зависеть от колебаний внешней экономической конъюнктуры. По расчетам правительства, повышение НДС начиная с 2019 года позволит федеральному бюджету получать 620 миллиардов рублей дополнительных доходов ежегодно.

Неизменной останется льготная ставка НДС в 10%, которая применяется по отношению к мясной продукции, хлебу, яйцам и другим продовольственным товарам, товарам для детей, книгам, учебникам, и медицинским товарам. Ставка НДС в 0% применяется в отношении экспортных и помещенных под процедуру свободной таможенной зоны товаров, а также реализуемых для официального использования международными организациями на территории России товаров, работ и услуг.