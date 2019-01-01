Трамп продлил срок вывода американских войск из Сирии

Вашингтон, 1 января. Президент США Дональд Трамп согласился предоставить на вывод американских войск с территории Сирии четыре месяца. Об этом со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщает The New York Times.

По данным издания, во время визита в Ирак президент США провел встречу с командующим операцией против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») генерал-лейтенантом Полом Лакамерой. В беседе он заявил, что у военных будет четыре месяца, чтобы покинуть территорию страны с соблюдением всех положенных мер безопасности в установленном порядке.

Дональд Трамп объявил о решении вывести войска США из Сирии 19 декабря. Президент отметил, что единственной причиной присутствия американских военных в стране была борьба с террористами, и заявил, что в Сирии одержана победа над «Исламским государством».

1 Организация запрещена на территории РФ.