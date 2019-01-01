В России разрешили продажу невозвратных билетов на поезда дальнего следования

Москва, 1 января. С начала 2019 года вступает в силу закон, разрешающий продавать невозвратные железнодорожные билеты в поезда дальнего следования в России. Президент РФ Владимир Путин подписал документ в апреле 2018 года.

«Дочка» РЖД по перевозкам в дальнем следовании «Федеральная пассажирская компания» начнет продажу невозвратных билетов 20 января, сообщает со ссылкой на пресс-службу «Российских железных дорог» РИА Новости. Билеты можно будет купить в купе, плацкарт и общие вагоны. В регулируемый сегмент, тариф в котором устанавливает ФАС, невозвратные билеты