«Скоро берега станут еще ближе»: строители Крымского моста записали новогоднее поздравление

Симферополь, 1 января. Строители Крымского моста записали видеоролик с новогодними поздравлениями для россиян.

С поздравлениями к россиянам обратились семейные пары, которые трудились над строительством моста и молодые родители с детьми. Строители напомнили, что в 2019 году по переправе откроется железнодорожное движение.

«Скоро берега станут еще ближе», — подчеркнули в поздравлении участники Мостоотряда 125, супруги Светлана и Николай Тимощенко.

Герои ролика подчеркивали, что Крымский мост соединил не только два р