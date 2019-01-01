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Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов многоэтажки в Магнитогорске

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Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов многоэтажки в Магнитогорске

Магнитогорск, 1 января. Из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске извлекли тело пятого погибшего. 

«По состоянию на 04​​​.00 (по московскому времени), в Магнитогорске обнаружен и извлечен пятый погибший», — рассказали журналистам в пресс-службе МЧС РФ, передает РИА Новости.

Утром 31 декабря произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома в Магнитогорске. Причиной случившегося стал взрыв газа. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В городе отменены праздничные мероприятия, объявлен режим ЧС. Из Москвы на место ЧП были направлены спасатели МЧС, кинологи с собаками, психологи и психиатры министерства здравоохранения. На место трагедии прибыл и президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел место случившегося, провел совещание в оперативном штабе с участием руководства Челябинской области, а также посетил больницу, где находятся пострадавшие. 

 

 

Автор: Алексей Громов
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