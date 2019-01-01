Аэропорт Амстердама эвакуировали из-за угрозы взрыва

Амстердам, 1 января. В амстердамском аэропорту Схипхол эвакуирован один из залов для вылетов, после того как пассажир заявил об угрозе взорвать бомбу. Об этом в сервисе Twitter сообщило руководство аэропорта.

«Мужчина угрожает взорвать бомбу в зале для вылетов номер три в Схипхоле. Зал был эвакуирован», — говорится в сообщении.

Мужчина арестован, сообщает со ссылкой на полицию Нидерландов Reuters. В настоящее время аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.