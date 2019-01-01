Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины

Киев, 1 января. Украинский артист, руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский официально объявил о намерении бороться за пост президента Украины. Соответствующее заявление он сделал в новогоднем выпуске телепередачи «Вечерний квартал».

Артист поздравил украинцев с Новым годом, выразил надежду на лучшее будущее и заявил, что собирается участвовать в намеченных на 31 марта 2019 года президентских выборах.

«Я иду в президенты. Все спрашивают: да или нет? Я говорю - да», — заявил Зеленский.

После его выступления телеканал показал новогоднее обращение действующего прези