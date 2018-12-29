Действие пилотного проекта по tax free в России продлено до конца 2019 года

Москва, 29 декабря. Правительство РФ продлило срок реализации пилотного проекта по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе купленных в России товаров (tax free) до конца 2019 года. Соответствующее постановление Кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Пилотный проект должен был прекратить свое действие в конце текущего года, однако российское правительство приняло решение продлить срок его реализации.

Стоит отметить, что также значительно был расширен перечень мест размещения торговых точек, за покупку товаров в которых может быть возвращен налог. Новые точки появились в российской столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В предыдущем постановлении правительства подчеркивалось, что расширение списка магазинов, работающих по данной системе, будет стимулировать рост продаж продукции, востребованной у туристов.

Напомним, с 10 апреля в городах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу, был введен пилотный проект tax free. С 2019 года проект планировали ввести во всех городах России. Вернуть НДС с покупок могут все иностранцы, посетившие Россию и не являющиеся гражданами стран Евразийского экономического союза.

Возврат средств составляет от 10 до 12% и действует только с приобретений, стоимость которых превышает 10 тысяч рублей. Для того, чтобы получить средства, иностранцу необходимо иметь при себе паспорт, чек и сам товар.