Непрофессионализм во всем: в РФ оценили противоречивые заявления ГПСУ о запрете на въезд россиянам

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг собственные слова о снятии запрета на въезд на украинскую территорию для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Вчера официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в интервью изданию «Гордон.ua» сообщил, что после завершения действия военного положения «запрет на въезд мужчинам из РФ снят, но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита на Украину».

Однако вечером того же дня Олег Слободян опроверг собственные слова о снятии запрета на въезд россиян на Украину.

«Для внесения ясности в вопрос контроля за въездом иностранцев после снятия военного положения сообщаю, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Конечно, в эпицентре нашего внимания — граждане РФ — полносильные мужчины, которые могут участвовать в дестабилизационных антиукраинских мероприятиях», — написал на своей странице в Facebook Олег Слободян, добавив, что усиленному пограничному контролю будут подвергаться и россиянки.

По мнению публициста Игоря Друзя, называющего себя украинским политэмигрантом, такое поведение пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, который в один день делает противоречивые заявления, подтверждает непрофессионализм представителей органов власти на Украине. Причем на всех уровнях.

«Трудно сказать, было ли это ошибкой или украинские пограничники меняют свои решения на ходу. Но такой непрофессионализм на Украине во всем», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Игорь Друзь.

При этом он считает, что запрещение россиянам въезжать на Украину изначально было неправильным решением.