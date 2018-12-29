Семиклассник в Саратовской области ушел в гости к другу и пропал без вести

Саратов, 29 декабря. Сотрудники полиции разыскивают 12-летнего школьника в Балаковском районе Саратовской области, передает пресс-служба СК РФ.

В четверг, 27 декабря, 12-летний мальчик ушел из дома, расположенного в поселке Головановский Балаковского района, в гости к другу, однако по пути пропал. В отделение полиции незамедлительно обратилась мать ребенка, который является учащимся седьмого класса.

«… проблем с успеваемостью не имеет, конфликтных ситуаций со сверстниками у него не возникало, на учетах не состоит… Продолжаются поисковые мероприятия», — подчеркивается в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники СК проводят проверку и допрашивают соседей, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека».