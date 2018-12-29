«Легкая мишень»: Коротченко ответил командующему ВМСУ, заявившему о «панике» РФ из-за эсминца США в Черном море

Москва, 29 декабря. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что каждый заход корабля НАТО в Черное море якобы вызывает «панику» у России. Он считает, что один эсминец США несет на борту вооружение, потенциал которого якобы равен возможностям всего Черноморского флота России.

Командующий ВМСУ сделал вывод, что Москва уступит НАТО по «всем планируемым ей договоренностям». Воронченко добавил, что Североатлантический альянс и G7 «сделают свое дело».

Как считает военный эксперт Игорь Коротченко, в случае нападения на Россию, американские эсминцы станут «целью для «Балов» и «Бастионов». В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Коротченко уточнил, что слова Воронченко говорят о его военно-технической безграмотности и посоветовал украинцам «пинками сопроводить его в отставку».

Военный эксперт напомнил, что одиночный американский эсминец не вызывает страха у России, к тому же он — легкая мишень для береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».

«Режим работы РЛС «Бала» и «Бастиона» достаточно хорошо чувствуют американские корабли. Они понимают, что они цели», — уточнил он.

При этом ведущий ток-шоу связал слова украинского военного с его специализацией и рассказал, что адмирал Воронченко командовал танковыми войсками.

«Ну не назначайте танкиста командующим флотом. Как так вообще может быть?» — обратился он к киевским экспертам.

Ранее в Госдуме назвали боевые возможности Черноморского флота России недосягаемыми для США в Черноморской акватории. Депутат Константин Затулин подчеркнул, что никакие силы, которые американская сторона способна задействовать в этом регионе, не сравнятся с мощью ЧФ РФ.

Как ранее писала «Газета.ru», ранее американский эсминец Carney вошел в акваторию Черного моря.