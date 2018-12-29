Москва, 29 декабря. Российские и турецкие наблюдатели в Сирии за минувшие сутки зафиксировали нарушения режима прекращения огня в провинциях Идлиб, Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в субботу.

«Российской частью <…> зафиксировано 20 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — пять, Латакия — восемь, Хама – семь», — говорится в документе.

В свою очередь Турция сообщила о 15 нарушениях: восьми в Идлибе, четырех в Хаме и трех в Латакии.

Центр по примирению враждующих сторон в течение дня провел одну гуманитарную акцию. 150 продуктовых наборов общей массой свыше 0,6 тонны получили жители населенного пункта Хомс в одноименной провинции.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий за последние 24 часа с населенными пунктами и вооруженными формированиями не заключались. На данный момент число участвующих в соглашении населенных пунктов составляет 2518, вооруженных формирований — 234.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Сейчас в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы мирного урегулирования, а также возвращения в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.