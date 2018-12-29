Было не до романтики: Поклонская рассказала, как познакомилась со своим мужем

Москва, 29 декабря. Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская рассказала, где и когда она познакомилась со своим нынешним мужем Иваном Соловьевым и почему их свадьба в уходящем году получилась такой «завуалированной».

Член фракции «Единая Россия» призналась в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что они с супругом не собирались выносить это радостное событие в публичное пространство. Но при этом и скрывать ничего не стали.

«Все получилось, как получилось, — отметила Поклонская. — Значит, так надо было. А с Иваном мы задолго до свадьбы появлялись, в том числе и на публике, вместе».

Так было, по ее словам, на акции «Бессмертный полк» в мае 2016 года в Симферополе, на крестном ходу на 99-ю годовщину убийства царской семьи в Екатеринбурге в 2017-м, во время поездки в Сербию, а также на встрече с Патриархом Иринеем в уходящем году.

«Но никто на это особо не обращал внимания, — пояснила Поклонская. — Значит, еще не время было. Первый раз мы увиделись [с Иваном] в Крыму, на одном из общественных мероприятий. Тогда каждый из нас жил своей жизнью, и нам было особо не до романтики».

Потом, добавила собеседница ФАН, были и другие встречи — при самых разных обстоятельствах.

«Мы прошли большой путь, для того чтобы понять: тогда, в первый раз, все случилось так, как и должно было случиться», — заключила заместитель председателя Комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции.

В том же интервью (полный текст которого будет опубликован на сайте РИА ФАН позже) Наталья Поклонская рассказала, что ей удалось сделать в 2018 году в качестве народного избранника.