Киев, 29 декабря. Главными проблемами украинской армии являются отсутствие авторитета руководства ВСУ, планирования, кадров, денег и практики ведения войны, считает журналист Юрий Бутусов.

Он подчеркнул, что развитие армии невозможно, когда ее руководство не обладает авторитетом и мотивацией. По мнению журналиста, украинские военачальники не хотят осваивать новое, поэтому не могут внедрить в армию стандарты НАТО.

По мнению Бутусова, армии Украины необходимы определенная концепция и планирование, передает ZN.ua.

«Надо определить, каков характер современной войны. Какие потенциальные угрозы нам придется отражать», — уточнил он.

Бутусов также обратил внимание на кадровую проблему в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что армии нужен кадровый стержень. Также больным вопросом, по словам журналиста, является финансирование армии.

Бутусов заметил, что сейчас средства из бюджета тратятся неграмотно: деньги расходуются на ложные концепции. В частности, создаются финансово не подкрепленные воинские части и учреждения, которые, как считает эксперт, фактически являются «пылесосами для выкачки бюджетных средств».

«В военном искусстве известно понятие «туман войны», когда имеют в виду неизвестность действий противника. Но на Украине главная проблема в том, что «туман войны» скрывает от глаз руководства страны нашу собственную армию», — резюмировал Бутусов.

В завершение журналист заявил, что у ВСУ не хватает боевого опыта. Он призвал украинских военных «системно бить врага». По словам Бутусова, это якобы возможно делать, не нарушая минские договоренности.

В настоящее время на Украине продолжаются военные действия в Донбассе. Кампанию против Донецкой и Луганской народных республик, не признавших государственный переворот и объявивших о своей независимости, Киев начал в 2014 году. За это время в вооруженном конфликте, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек.

При этом эксперты неоднократно отмечали, что украинская армия сегодня находится в плачевном состоянии. Бойцы ВСУ голодают, а небоевые потери достигли критической отметки. По официальным данным, они составляют 10%, реальный уровень небоевых потерь ВСУ может быть еще выше. Как считают специалисты, такие показатели свидетельствуют о тотальном разложении украинской армии.