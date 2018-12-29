Стало известно, что россияне чаще всего просят у Деда Мороза

Москва, 29 декабря. Россияне рассказали, что собираются попросить у Деда Мороза на Новый год. Соответствующий опрос провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Главным подарком на Новый год россияне считают здоровье, которое просят у Деда Мороза для себя и близких. Такой ответ дали 37% респондентов. Чаще всего отсутствие болезней просят женщины, а также люди в возрасте 60 лет и старше.

Второе место занимает пожелание мира во всем мире. Этого хотят 10% участников опроса.

9% россиян хотят попросить у новогоднего волшебника материального благополучия. Чаще всего такие варианты ответа давали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

«Каждый 20-й (5%) попросил бы у Деда Мороза квартиру, чаще остальных это желание назвали 25–34-летние (9%) и 18–24-летние (10%), — констатировали социологи. — Карьерный рост и повышение зарплаты хотят по 5% участников опроса. Столько же (5%) пожелали благополучия всем людям».

Участие в опросе приняли 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Исследование было проведено 14 декабря уходящего года.

Ранее синоптики сообщили прогноз погоды в Москве на новогоднюю ночь: она будет снежной и морозной — на три-четыре градуса отстающей от климатической нормы, передает «Газета.ru».