Германию и Данию соединят подводным тоннелем за 8 млрд долларов

Берлин, 29 декабря. Власти Германии одобрили идею строительства подводного тоннеля в Данию. Магистраль соединит немецкий остров Фемарн с датским островом Лолланн. Ранее рассматривались варианты строительства моста через пролив Фемарн-Бельт, однако власти ФРГ сделали выбор в пользу тоннеля.

Стоимость реализации проекта оценивается в 8 миллиардов долларов, отмечает «Свободная пресса». Протяженность тоннеля составит 18 километров, на участке планируется проложить две колеи железной дороги и четырехполосную автомагистраль.

Строительство тоннеля займет 8,5 года, пишет «Царьград». После запуска тоннеля путь из Гамбурга до Копенгагена будет занимать около двух часов вместо нынешних пяти. Чтобы на автомобиле проехать тоннель целиком, потребуется всего 15 минут, на поезде 18 километров можно будет преодолеть за 7 минут.