Москва, 29 декабря. Погранслужба Украины опровергла собственное сообщение о снятии запрета для граждан РФ мужского пола на въезд на территорию страны. По мнению политолога Юрия Светова, тот факт, что на Украине нет четкого понимания, как работают подобные ограничения, свидетельствует о том, насколько неэффективно взаимодействие властей.

«Мне это кажется свидетельством того, насколько неэффективна работа разных частей украинской власти. Можно вспомнить историю с введением военного положения, когда указ то ли подписан, то ли не подписан, то на 60 дней, то на 30…» — сказал политолог в интервью RT.

Напомним, после провокации ВМСУ в районе Керченского пролива киевские власти решили ввести в стране военное положение. Как писало Федеральное агентство новостей, введение особого режима сопровождалось публикацией ошибочного указа президента Украины Петра Порошенко.

Теперь же Погранслужба Украины не может определиться с тем, потеряло ли силу ограничение на въезд в страну граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

«Спохватились, что это может быть воспринято как слабость, как уступки. Я думаю, что мы постоянно будем свидетелями такого рода историй. Неуверенность власти, возглавляемой Порошенко, будет все больше нарастать в преддверии выборов», — сказал политолог Юрий Светов, комментируя путаницу с запретом на въезд россиян на Украину.

Напомним, накануне погранслужба Украины сняла запрет на въезд в страну для россиян мужского пола. Президент Украины Петр Порошенко при этом выступал против снятия ограничений.

Особый режим въезда на территорию Украины для россиян был введен в конце ноября после провокации ВМСУ в районе Керченского пролива. Киевские власти также ввели на территории 10 областей страны военное положение, что было воспринято внутри страны как однозначное желание президента Петра Порошенко отменить предстоящие выборы главы государства.

Ранее под давлением общественности Порошенко все-таки отменил военное положение.