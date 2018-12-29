«Урал» интересуется Джанаевым

Москва, 29 декабря. Вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев может продолжить карьеру в «Урале». По информации Федерального агентства новостей, в клубе из столицы Татарстана готовы расстаться с 31-летним футболистом, который является одним из самых высокооплачиваемых в команде — это связано с финансовыми проблемами «Рубина».

В то же время, по словам источника, в Екатеринбурге рассматривают вариант подписания Джанаева, однако не хотят платить за голкипера большую сумму. В этом сезоне основным вратарем «Рубина» стал Иван Коновалов, который принял участие в 12 матчах чемпионата России и в четырех из них сыграл на ноль. Джанаев провел всего четыре матча за «Рубин», пропустив большую часть чемпионата из-за проблем с плечом.

«Урал» занимает 9-е место в таблице РПЛ, однако является самой пропускающей командой турнира: в 17 встречах екатеринбуржцы пропустили столько же, сколько занимающий последнее место «Енисей», — 28 голов.