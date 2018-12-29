Рэпер Obe 1 Kanobe задержан после нападения на Птаху в Москве

Москва, 29 декабря. Рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) задержан после нападения в Москве на Давида Нуриева, больше известного под творческим псевдонимом Птаха.

Obe 1 Kanobe сам взял ответственность за нападение на Птаху, конфликт с которым у него продолжается уже несколько лет. После этого он был задержан прямо на глазах у девушки, пишет РЕН ТВ.

Напомним, накануне, 28 декабря, на Птаху напали трое вооруженных битой молодых людей. Инцидент произошел в момент, когда рэпер пошел гулять со своей собакой. На него напали со спины, и он не смог дать сдачи. Спасаясь от обидчиков, музыкант ринулся в первые попавшиеся ворота, где находился сотрудник Росгвардии, которому сломали руку.

Сам рэпер на пострадал. Обращаться в правоохранительные органы в связи с инцидентом музыкант не планирует, передает «Аргументы и факты». Причины многолетнего конфликта между рэперами не раскрываются, пишет «Свободная пресса».