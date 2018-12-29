Завидую белой завистью: экс-депутат Рады объяснил реакцию украинцев на возведенную Россией «стену Яценюка»

Пользователи соцсетей прокомментировали возведенное Россией инженерное заграждение на границе Крыма и Украины, вспомнив «стену Яценюка», которую бывший украинский премьер-министр собирался построить на всей длине границы с РФ.

«Европейский вал» или проект «Стена» был представлен главой кабмина Украины Арсением Яценюком в сентябре 2014-го. Предполагалось, что за шесть месяцев на всей украинско-российской границе, протяженность которой превышает 2000 км, будут построены оборонительные сооружения и системы наблюдения. Для начала работ кабмин Украины выделил 100 млн гривен, подготовка к строительству «стены Яценюка» началась в Черниговской, сумской и Харьковской областях, но очень скоро все прекратилось, проект так и не был реализован.

Поэтому вполне естественно, что новость о завершении строительства на российско-украинской границе в Крыму 60-километрового инженерного заграждения заставила украинцев вспомнить об амбициозном проекте бывшего премьер-министра.

«Покажите это Арсению Яценюку, и, может, он расскажет, где его стена и какая она!» — писали украинцы в соцсетях.

Покажіть це Арсенію Яценюку і може він розкаже де його стіна і яка вона! — Нічомунедивуюсь (@nisja14) 28 декабря 2018 г.

«Конечно, украинцы вспомнили о «стене Яценюка». А как иначе? Люди видят, что все обещания и проекты украинского руководства, которое, напомню, пришло к власти в результате незаконного госпереворота, не реализуются. Зато деньги на них выделяются и складываются в карманах власть имущих. А в России проекты осуществляются и бюджетные деньги не воруются. В России заботятся о безопасности своих граждан. И я завидую белой завистью тому, что в соседней с Украиной стране властям можно верить», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Украинский политик приветствовал возведение на границе Украины и России в Крыму заграждения с реагирующими на движение, вибрацию и тепло датчиками и средствами видеонаблюдения.