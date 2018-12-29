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Китайцы оценили важность отношений с Россией

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Китайцы оценили важность отношений с Россией

Москва, 29 декабря. Граждане Китая считают, что отношения с Россией для КНР важнее контактов с Европейским союзом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Global Times.

40% респондентов отметили, что развитие партнерских связей с Москвой для Пекина имеет большое значение. Около 20% участников опроса заявили, что для Китая важнее устойчивый контакт с ЕС, 12% выбрали Японию. При этом на первом месте для китайцев оказались отношения с США, свидетельствуют данные опроса.

80% опрошенных сошлись во мнении, что страны Запада занимаются целенаправленным сдерживанием Китая, при этом подавляющее большинство китайцев не сомневаются в том, что, несмотря на это, экономика КНР продолжит развиваться.

Напомним, в России ранее был проведен опрос, результаты которого показали, что большинство граждан страны не хотели бы эмигрировать.    

Автор: Федор Веснин
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