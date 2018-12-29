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Спасатели получают сигналы от заблокированного в штольне в Хабаровском крае золотодобытчика

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Спасатели получают сигналы от заблокированного в штольне в Хабаровском крае золотодобытчика

Москва, 29 декабря. Спасатели получают сигналы от сотрудника золотодобывающего предприятия, который был заблокирован в штольне после схода лавины в Хабаровском крае. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Как уточняется, поисковики установили местонахождение мужчины, пострадавший подает спасателям сигналы фонарем.

«Ведутся работы по расчистке выхода из бытовки для его освобождения», — добавили в МЧС.

Сход лавины произошел в Хабаровском крае у поселка Многовершинный. Под снегом оказались 10 человек. По последним данным, девять из них были найдены. Жертвами инцидента стали два человека, еще один – девятый пострадавший – находится в тяжелом состоянии.

«Девятый найденный под снегом человек извлечен. Состояние оценивается как тяжело», — уточнил ТАСС представитель золотодобывающего предприятия «Многовершинное».

Как передает «Газета.ру», предполагается, что причиной трагедии в Хабаровском крае могло стать резкое повышение температуры. За сутки в регионе потеплело на 10 градусов, что могло вызвать сход лавины.

Автор: Василий Котов
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