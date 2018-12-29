Аксенов дал старт движению на первой очереди трассы «Таврида» в Крыму
Симферополь, 29 декабря. Рабочее движение на одном из четырех участков построенной первой очереди федеральной трассы «Таврида» открыто, первым по новой дороге проехал глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом рассказал пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.
Он уточнил, что позже движение будет открыто и на остальных участках дороги от Керчи до Симферополя. По его словам, полностью дорога будет открыта 31 декабря.
Ранее министр транспорта Крыма Сергей Карпов рассказал, что генеральный подрядчик – акционерное общество «ВАД» — завершило строительство первой очереди трассы «Таврида». Она длится от транспортного подхода к Крымскому мосту в Керчи до села Трудовое (Симферополь) — это 190 километров.
Как пишет РИА Новости, «Таврида» будет четырехполосной дорогой и соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем.