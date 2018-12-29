«Зенит» отказался от покупки защитника «Краснодара»

Санкт-Петербург, 29 декабря. По информации Федерального агентства новостей, петербургский футбольный клуб «Зенит» отказался от идеи приобретения защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.

По словам источника, в петербургском клубе не хотят переплачивать за 24-летнего эквадорца, поскольку ранее «горожане» отказались продавать своего футболиста за шесть миллионов евро. Отмечается, что в шорт-листе сине-бело-голубых в настоящий момент значится еще пять кандидатур — среди них присутствуют как футболисты из российского чемпионата, так и представители европейских первенств. При этом, по словам источника, клуб не рассматривает игроков с латиноамериканского рынка.

Рамирес перешел в «Краснодар» из венгерского «Ференцвароша» за 1,5 миллиона евро в январе 2017 года. С тех пор он провел 61 матч за российский клуб во всех турнирах. На счету 24-летнего защитника 18 матчей за сборную Эквадора. По данным transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Сообщалось, что футболистом также интересуются клубы из Испании и Германии.