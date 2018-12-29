Российские ученые проверят на безопасность лунную пыль

Москва, 29 декабря. Российские ученые проверят на безопасность для человека лунную пыль. О таких планах исследователей сообщил замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

Он пояснил, что лунная пыль обладает структурой «ежика», и при попадании в легкие вывести ее невозможно.

«Это очень опасно. Лунную пыль надо исследовать с точки зрения безопасности», — подчеркнул Сычев.

Он добавил, что ученые собираются взять образцы лунной пыли для исследования в рамках миссии «Луна-Грунт», которая должна быть осуществлена в 2025 году. Сычев уточнил, что исследователи уже подали необходимую заявку. В ней говорится не просто о доставке на Землю грунта, но о доставке лунной пыли для исследования ее структуры и химического состава.

Сычев предположил, что лунный грунт можно будет использовать для создания оранжерей на лунных базах.

Ранее, как передавала «Газета.ру», свой луноход на спутник Земли запустил Китай. Луноход должен совершить первую посадку на обратную сторону Луны. Миссия должна подготовить новую высадку человека на Луну. В ее рамках также проведут биологические эксперименты: на спутник Земли попадут семена картофеля, резуховидки Таля и яйца шелкопряда.