Девятилетний мальчик на Сахалине продает открытки, чтобы помочь приюту
Москва, 29 декабря. Девятилетний сахалинский школьник Паша Сабиров организовал производство открыток, чтобы помогать приютам для животных. Сегодня он является самым юным спонсором на острове.
Открытки мальчик делает своими руками из цветного картона и уже обзавелся постоянными покупателями. Идея создавать открытки пришла школьнику после визита в один из приютов.
«Там был котик, которого нужно было оперировать, мы собрали денежки и отдали ему на лекарства, на корм. Ну так получилось, что я начал помогать животным. Мне их очень сильно жалко стало, я вот думаю: может, им помочь хоть как-нибудь?», — рассказал Сабиров телеканалу РЕН ТВ.
Кот в итоге поправился, а школьник так и продолжил делать открытки. Как уточнил мальчик, изначально идеи продавать открытки не было: покупать их люди стали сами. Мама Сабирова принесла открытки сына на работу, и коллеги захотели купить их. На вырученные от продажи открыток деньги мальчик покупает для приютов корма для животных, а также пополняет запасы цветного картона, чтобы делать новые открытки.