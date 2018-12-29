«Так выглядит смерть авианосца»: россияне разделили восхищение The National Interest обновленным Ту-22М3М

Москва, 29 декабря. Журнал The National Interest восхитился модернизированным российским бомбардировщиком Ту-22М3М. Россияне разделили мнение американских журналистов, отметив, что «так выглядит смерть авианосца».

По данным авторов The National Interest, дизайн Ту-22М3М полностью перенял от предшественника Ту-22М3, однако внутри почти вся бортовая электроника была заменена. Россияне добавили, что по «начинке» самолет можно смело назвать новым.

«Красавец», — разделяют восхищение The National Interest бомбардировщиком россияне.

«Гордость казанского авиастроения!» — делятся мнением другие.

Гордость Казанского авиастроения! — Sharifullin Raphael (@SharifullinRT) December 28, 2018

Россияне при этом отмечают, что и старая версия бомбардировщика производила неизгладимое впечатление.

«Мне довелось служить на аэродроме в начале 80-х, — рассказывает один из пользователей соцсетей, — там было по два-три таких самолета на эскадрилью, американцы уже тогда их очень боялись. Самолет — ураган».

«Теперь ясно, как выглядит смерть авианосца!» — убеждены россияне.

«Только восхищение и уважение вызывает Россия такими произведениями военного искусства!» — заключают жители страны.

Американские журналисты отметили, что стратегия России по модернизации военных самолетов, направленная на улучшение характеристик воздушных судов времен СССР, показывает отличный результат, передает «Известия».