«Ей надо найти нового стилиста»: американцы высмеяли в Сети «голый наряд» Меланьи Трамп

Вашингтон, 29 декабря. Наряд первой леди США Меланьи Трамп в очередной раз привлек внимание пользователей Сети. Вместе с супругом Дональдом Трампом Меланья Трамп вернулась из поездки в Ирак и Германию.

СМИ опубликовали видеозапись с авиабазы Эндрюс, в ролике видно, что на Меланье было зеленое пальто и штаны цвета, близкого к телесному. Многие пользователи подчеркнули, что первая леди Соединенных Штатов «одета странно».

По их словам, на видеозаписи приземления самолета Трампа женщина выглядит так, как-будто она без штанов. Некоторые уточнили, что несколько раз просмотрели кадры, чтобы понять, что происходит.

Американцы высмеяли в Сети наряд Меланьи Трамп.

«Это просто еще один отвлекающий маневр», — написала пользователь под ником Jin‏.

This is just another distraction — Jin (@JackDre40932449) December 27, 2018

«Боже мой, я думал, что она голая», — посмеялся Paul.

Omg I thought her legs were bare at first. — Paul (@pablo_honey1) December 27, 2018

«Она забыла, что сейчас зима», — уточнил Alex Azzam.

She forgot it is winter :) — alex azzam (@alexazzam40) December 27, 2018

«Ей надо найти нового стилиста», — подчеркнула Betty Flea. «Где ее одежда?» — написала Stephanie Campbell.

I really wish she would get a new stylist. — Betty Flea???????? (@FleaBetty) December 27, 2018

Where are her clothes? — STEPHANII CAMPBELL (@STEPHCAMPBELL73) December 27, 2018

Ранее в соцсети высмеяли наряд Мелании Трамп в Хельсинки. Первая леди США Мелания Трамп прибыла вместе с супругом Дональдом Трампом в Хельсинки на российско-американский саммит в неуместной для стоящей в столице Финляндии жары одежде.

Трамп с женой приехали к президенту Финляндии: В Хельсинки сейчас +27, Мелания в пальто pic.twitter.com/uSOVUPdLNL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 16, 2018

Накануне саммита РФ — США Мелания Трамп прибыла в Хельсинки в теплом осеннем пальто, белой блузе и кожаных брюках. На встрече с президентом Финляндии Саули Нийнисте первая леди США была в пальто лимонного цвета с поясом, несмотря на 27-градусную жару. Для встречи она выбрала наряд от итальянского модного дома Gucci. Наряд Мелании Трамп удивил пользователей соцсетей. Они высмеяли выбранное первой леди США пальто, отметив, что оно выглядит неуместно для стоящей в Хельсинки жары.

Позже Меланья Трамп посетила Кению в рамках турне по Африке, в Сети первую леди США высмеяли за неуместный костюм рабовладельца.

Пользователей поразил наряд Меланьи Трамп, который напоминал одежду плантаторов и рабовладельцев. Круглый широкий шлем, кожаные сапоги и светлые брюки оказались особенно неуместными в Африке, где подобный стиль в одежде ассоциируется с колониальным периодом.

С критикой в адрес Меланьи Трамп выступили западные пользователи соцсетей, которые указали на неуместный с точки зрения исторического контекста костюм.

«Это все равно что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации. Исторический контекст имеет значение», — написал в микроблоге Twitter профессор истории Мэтт Каротенуто.

Позже историк добавил, что Меланья Трамп собрала все возможные стереотипы о колонизаторе в Африке, сфотографировавшись со слонами и сиротами.