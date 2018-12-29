«В условиях санкций»: украинцы похвалили РФ за строительство Крымского моста и заграждения на границе

Москва, 29 декабря. В Крыму завершилось строительство заграждения на границе с Украиной. Об этом рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в пятницу.

Отмечается, что рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров, а также размещенных на нем датчиков различных типов действия. В ведомстве уточнили, что планирование и разработка документации велись с 2015 года, в декабре 2018 года строительство было завершено, работа аппаратуры отлажена.

Как объяснили в ФСБ, при подходе нарушителя к ограждению срабатывают датчики. Они передают информацию с линейной части ограждения на аппаратуру дежурного в виде звукового оповещения с графическим отображением номера участка тревоги. Кроме того, можно определить направление движения нарушителя.

Пользователи Сети на Украине прокомментировали строительство заграждения на российско-украинской границе в Крыму. Они вспомнили о проекте бывшего премьера страны Арсения Яценюка, который планировал построить стену на границе с Россией.

«Покажите это Арсению Яценюку, и может он расскажет, где его стена, и какая она!», — написал пользователь под ником Нічомунедивуюсь.

Украинские юзеры также удивились тому, что Киев не может реализовывать свои проекты, а Россия в условиях санкций построила Крымский мост, а теперь и стену. Украинцы похвалили РФ за строительство Крымского моста и заграждения на границе.

«Это для того чтобы украинцы не сбегали в Россию на заработки из Европы», — добавил пользователь Алекс Курчи.

Ранее украинцы узнали, где Яценюк построил обещанную стену. Политолог, эксперт по вопросам региональной политики Украины Олег Хавич рассказал, где в действительности находится обещанная «Стена» экс-премьера Украины Арсения Яценюка. По его словам, он достроил кирпичную стену в доме своих родителей, расположенном в элитном районе города Черновцы на юго-западе страны.

«Строительство «Стены» Яценюка завершено! — сообщил политолог журналистам. — В имении родителей Арсения Петровича Яценюка, находящемся в «Царском селе» на окраине Черновцов, завершено сооружение капитальной каменной ограды».

По его словам, строительство объекта велось на протяжении двух лет. Оно затянулось по причине того, что строители долго подбирали камни, подходящие по форме.

Хавич уточнил, что Яценюк нанял строителей из Днепропетровска. При этом камни, использовавшиеся при строительстве, были завезены из соседней области.

Проект «Стена» (Европейский вал) — односторонняя инициатива украинского руководства по оборудованию границы с Россией. Проект активно продвигал Яценюк. По последним данным, коррупционные действия при строительстве объекта нанесли ущерб украинской экономике в размере более 16,68 миллиона гривен.

Напомним, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что проекта стены на границе Украины и России никогда не было.

Впрочем, по словам Слободяна, чтобы понять, что же таки пытались власти в Киеве сделать на границе после государственного переворота 2014 года, надо отключить воображение.