В Хабаровском крае под лавину попали 12 человек | 29 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Семь человек спасены, один погиб из-за схода лавин в Хабаровском крае Семь человек спасены, один погиб. Такие данные приводит МЧС на промежуточном этапе спасательной операции в Хабаровском крае. В поселке Многовершинный сошли сразу три лавины. В администрации Николаевского муниципального района уточняют, что выжившие при первой же возможности будут отправлены в медицинские учреждения для обследования. Поисковые работы продолжаются. Известно, что всего под снегом оказались 12 человек.

Россия доставила в Сирию более тонны новогодних подарков для детей Новогодний подарок из России получили сирийские дети. Российские гуманитарные фонды доставили более 1,5 тонны подарков, среди которых школьные канцтовары, сладости, книги и полезные витамины. Среди организаций-участников предновогодней акции оказались как государственные структуры, так и некоммерческие организации.

В ЛНР сообщили о нарушении перемирия украинскими силовиками Самопровозглашенная республика ЛНР в пятницу дважды подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил украины. Такое заявление сделал Луганский информационный центр. Нарушение перемирия было зафиксировано в районах Веселогоровки и Николаевки – там велся огонь из БМИ и стрелкового оружия.