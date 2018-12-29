Москва, 29 декабря. Боевики в сирийском лагере «Рукбан» сжигают тела беженцев, которые погибли, не получив гуманитарной помощи от последнего гуманитарного конвоя. Об этом сообщают в субботу военно-дипломатические источники. Гуманитарную помощь в лагерь не пропустили сами террористы.

Как уточняется, в настоящее время в районе лагеря фиксируется большое количество дымов. По словам источников, боевики что-то активно уничтожают в «Рукбане».

«Есть обоснованные подозрения, что речь может идти о погибших от голода и болезней беженцах «Рукбана», не получивших никакой помощи от последнего гуманитарного конвоя», — заявили в военно-дипломатических кругах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала катастрофической ситуацию в лагере внутренне перемещенных лиц «Рукбан». Лагерь расположен в контролируемой США зоне Ат-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. В настоящее время район «Рукбана» заблокирован террористами: они не пропускают в лагерь гуманитарные конвои.

По данным ООН, сейчас в «Рукбане» находится порядка 50 тысяч беженцев. Также военно-дипломатические источники сообщали, что после объявления о выводе из Сирии американских войск боевики активизировались в районе Ат-Танфа.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Сейчас в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в САР, а также возвращения в места постоянного проживания беженцев.