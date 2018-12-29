«Требования бессмысленны»: политолог заявил, что Макрон и Меркель не смогут добиться освобождения украинских моряков

Москва, 29 декабря. Требования канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона от России освободить украинских моряков изначально выставлялось как чисто политическое, без надежд на выполнение, рассказал политолог Алексей Гусев.

По его словам, политики хорошо осведомлены, что президент РФ Владимир Путин во время недавней пресс-конференции четко оговорил: судьбу арестованных украинских моряков решит российский суд. Как подчеркнул эксперт, пока решение суда не вынесено, ни о каком освобождении украинских граждан речи быть не может.

Политолог подчеркнул, что европейские лидеры «тщательно отслеживают» все заявления Москвы и поэтому заранее знали, что их «требования» бессмысленны. Эксперт заявил, что Макрон и Меркель не смогут добиться освобождения украинских моряков.

«Путин же, можно сказать, предвидел спекуляции европейцев на вопросе освобождения украинских моряков», — добавил Гусев.

Как пишет «Экономика сегодня», политолог считает, что своим жестом Меркель и Макрон лишь стремились показать как Украине, так и европейской общественности: они якобы владеют данными, стремятся примирить Киев и Москву.

«То есть к России выдвигаются некие требования, тогда как европейцы даже не делают вид дружеского расположения к Москве», — резюмировал он.

Макрон и Меркель интересовались у президента России Владимира Путина перспективами освобождения украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение границы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Они (Меркель и Макрон) интересовались, что для этого необходимо и какие перспективы», — сказал Песков.

Выступая с совместным заявлением по Украине, канцлер Германии и президент Франции потребовали от России «немедленно и безоговорочно» освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября в Керченском проливе. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон назвали задержание украинских военных моряков «незаконным» и потребовали, чтобы «транзит всех кораблей через Керченский пролив был безопасным, свободным и беспрепятственным».

Это заявление лидеров Германии и Франции возмутило первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Александра Шерина. В комментарии ФАН он назвал требование Меркель и Макрона «вмешательством во внутренние дела России».

«Такое требование недопустимо, потому что это внутреннее дело Российской Федерации, связанное с нашей национальной безопасностью, — сказал Александр Шерин. — Если таким образом Меркель и Макрон борются за соблюдение прав человека, то пусть таким же тоном требуют от США освободить россиянку Марию Бутину, а от Украины — их Надежду Савченко, которую в Киеве сначала национальной героиней сделали, а потом в тюрьму отправили. А мы не должны освобождать граждан, которые нарушили уголовное законодательство РФ».

Напомним, украинские военные корабли вторглись в территориальные воды России 25 ноября. Москва потребовала от украинских моряков прекратить совершать опасные маневры. Украинцы, игнорируя требование РФ, вынудили Москву задержать корабли. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.